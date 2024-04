La Pergo ringrazia Jaouhari, Arzignano ripreso

CREMA

È finito in parità lo scontro salvezza del Voltini tra la Pergolettese e l’Arzignano che hanno dato vita a una gara combattuta che ha reso incerto l’esito fino all’ultimo secondo. I gialloblù hanno disputato un buon primo tempo mentre nella ripresa la squadra ha evidenziato limiti in fase di costruzione di gioco contro un’ avversario tosto e ben messo in campo. Pareggio che fa classifica ma che non fa dormire tranquillamente Arini e compagni che nelle prossime tre partite dovranno fare più punti possibili per ottenere la salvezza diretta. Dopo 12’ di gioco occasione per i padroni di casa ma Figoli a tu per tu con Boseggia sciupa clamorosamente. Al 26’altra occasionissima con Jaouhari che manda il pallone all’incrocio dei pali. Al 44’ Arzignano in vantaggio con una splendida conclusione da 30 metri di Boffelli che batte inesorabilmente Soncin.

Dopo soli 4’ della ripresa arriva il meritato pareggio della Pergo con un tiro da distanza ravvicinata di Jaouhari, che due minuti dopo sfiora la doppietta con un diagonale fuori di pochissimo. Al 32’ bel tiro di Guiu Villanova con la palla sfiora la traversa. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale del direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi. Raffaele Sisti