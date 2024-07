La banda entra e apre la cassaforte. Colpo da 50mila euro nel supermarket

Colpo grosso nella notte tra giovedì e venerdì al centro commerciale Navigli, ai danni del supermercato Rossetto, in via Fiamme Gialle a Cremona, lato tangenziale. I ladri sono riusciti a forzare la cassaforte e se ne sono andati con un bottino di 50mila euro. L’amara scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale che aveva il compito di aprire la cassaforte, prelevare i soldi per consegnarli alle guardie che a loro volta li avrebbero portati in banca. I dipendenti sono andati nel reparto dove c’è la cassaforte e quando hanno aperto la porta l’hanno trovata scassinata e al suo interno non c’era più nulla.

È stata chiamata la polizia che ha cominciato immediatamente le indagini. Si è così potuto appurare che i ladri, senza dubbi una banda specializzata, hanno approfittato dell’ingresso posteriore del supermercato, che sta lontano da occhi indiscreti, per forzare la porta del magazzino ed entrare negli uffici. Lì hanno trovato la cassaforte che hanno aperto, probabilmente utilizzando un flessibile. Una volta aperto lo scrigno, hanno prelevato tutto il contante, circa 50mila euro e quindi se ne sono andati. La polizia sta cercando di ricostruire le mosse dei ladri. Quel che è certo è che nessuno si è accorto del furto in atto. Le forze dell’ordine controllano i video girati dalle telecamere anche se al momento non si sa se ci siano immagini che possono essere utili alle indagini. Il supermercato fa capo alla famiglia Rossetto che ha sede a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona. Gestisce 23 punti vendita a Verona, Vicenza, Padova, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, Brescia, Cremona e Modena, dove operano 1700 collaboratori. Ha aperto a Cremona nel 2019.