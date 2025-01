La banchina è stretta treno urta passeggero: accertamenti della Polfer

Urtato da un treno. L’incidente si è verificato ieri poco prima delle 16 alla stazione di Certosa, che si trova a Guinzano, una frazione di Giussago. Un treno della linea S13 in partenza per Pavia ha sfiorato un uomo di 34 anni che si trovava sulla banchina e lo ha fatto cadere. Il macchinista si è subito accorto di quanto era accaduto e si è fermato. In stazione sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. I sanitari si sono presi cura dell’uomo e lo hanno trasportato al San Matteo in codice giallo per accertamenti. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo la dinamica dell’incidente è al vaglio della Polfer che è immediatamente intervenuta e avrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di terzi. Ma i pendolari hanno già trovato la causa di quanto accaduto: la banchina è troppo stretta. Secondo chi viaggia, infatti, lo spazio destinato a chi aspetta il treno non è sufficiente per i tanti viaggiatori. Di conseguenza il trentaquattrenne potrebbe essere stato urtato da qualcuno o essersi scostato finendo col lambire la traiettoria del treno. A causa dell’incidente, però, il treno è rimasto fermo e sulla linea si sono avuti ritardi fino a 45 minuti.

M.M.