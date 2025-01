Irregolarità nella gestione dell’agriturismo. Tredicimila euro di multa

Nas e carabinieri di Crema hanno multato per tredicimila euro e denunciato i responsabili di un agriturismo. I militari, giovedì mattina, hanno effettuato un’ispezione e hanno trovato alcune irregolarità. La prima ha riguardato un ospite, accolto da alcuni giorni senza che il proprietario dell’agriturismo ne avesse segnalato la presenza. Quindi all’esterno dell’agriturismo non c’era il contrassegno identificativo, un estintore non era stato revisionato e non c’era il manuale dei rischi e punti critici (Haccp). Al termine dell’ispezione il titolare è stato multato e la legale rappresentante denunciata per la mancata registrazione dell’ospite.

P.G.R.