Investito sulle strisce pedonali. Vano il ricovero in ospedale

CASALMAGGIORE (Cremona)Non ce l’ha fatta Balraj Singh, il cittadino di nazionalità indiana di 43 anni travolto domenica pomeriggio da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in sella alla sua bicicletta. Lo straniero era arrivato all’ospedale di Parma in condizioni molto critiche e il suo cuore ha smesso di battere nella serata di domenica. L’incidente era avvenuto in via Beduschi, sulla Asolana, in territorio di Casalmaggiore intorno alle 14.30. L’uomo era da poco uscito dal tempio Sikh dove aveva assistito alla funzione domenicale. Con la sua bici a pedalata assistita stava tornando a casa, a Rivarolo del Re, quando ha attraversato la strada impegnando le strisce pedonali venendo travolto da una giovane donna straniera che era a bordo della sua Mini Minor. Il 43enne era stato scaraventato a terra a metri di distanza dopo il tremendo botto.

Pochi minuti dopo era stato soccorso dal personale di automedica e ambulanza e ricoverato in codice rosso nell’ospedale di Parma, dove era stato trasportato con un’eliambulanza. Purtroppo le sue condizioni erano state giudicate da subito molto gravi e, nella serata di domenica sera, è arrivata la notizia del decesso. Balraj Singh lascia la moglie e due figli, che sono rimasti in India. Per la donna investitrice ci sarà l’accusa di omicidio stradale, in questa prima fase come atto dovuto.

Pier Giorgio Ruggeri