Incidenti stradali, muore Angelo Furfaro di Cremona

Cremona, 23 agosto 2023 - Angelo Furfaro, 53 anni, è deceduto per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente in motocicletta.

Il tragico episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Laureana di Borrello, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. Secondo quanto appreso, Furfaro ha perso il controllo del motociclo finendo contro un albero. Angelo Furfaro era emigrato in provincia di Cremona ed era tornato in Calabria per le ferie.

Notizia in aggiornamento