Camisano - Non ce l’ha fatta Raffaele Campagna, che avrebbe compiuto 40 anni il 23 agosto. L’uomo, un carabiniere di Zandobbio (Bergamo), mentre percorreva la 591 per raggiungere da Crema Romano di Lombardia, in territorio di Camisano si è scontrato con una Opel Agila condotta da una giovane di 22 anni che stava rientrando dal lavoro e proveniva dalla parte opposta. Inutili i soccorsi che hanno fatto intervenire sul luogo del sinistro anche un elisoccorso. La vittima è stata trasportata al Policlinico di Pavia, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

