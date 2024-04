Incidente sul lavoro nel Cremonese, colpito alla testa dal gancio della carrucola in un allevamento di polli

Colpito alla testa da una carrucola, finisce in ospedale. Infortunio sul lavoro a Gadesco Pieve Delmona per un quarantanovenne residente nel Cremonese.

Ieri poco prima delle 9.30, mentre lavorava in un allevamento di polli, non si è accorto che vicino a lui c’era in movimento una carrucola con un gancio pesante una decina di chili. Il dipendente era forse di spalle e quando si è girato è stato pesantemente colpito dal gancio, che lo ha ferito alla testa e gettato a terra.

I soccorsi sono arrivati nella ditta di Gadesco Pieve Delmona con automedica e ambulanza della Croce Verde di Cremona. L’operaio è stato subito preso in custodia e stabilizzato. Mostrava una ferita alla testa con sanguinamento.

È stato portato a sirene spiegate al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è arrivato intorno alle 10 ed è stato ricoverato. Le sue condizioni non preoccupano i medici. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici della Medicina del lavoro dell’Ast di Cremona.