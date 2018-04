Crema (Cremona), 30 aprile 2018 - È morta in un terribile tamponamento ieri mattina poco prima delle 8 sulla A21, nel tratto da Asti Est ad Asti Ovest, in direzione Torino, la diciannovenne Mira El Arsaoui che stava viaggiando con altre tre donne, un’amica e due parenti. A quell’ora sull’autostrada stava viaggiando una Ford Fiesta con le quattro donne a bordo quando, forse a causa di un colpo di sonno dell’autista, la Ford ha tamponato un furgone Ford Transit.

Lo scontro è stato violentissimo e i soccorritori si sono subito accorti che due delle quattro donne versavano in condizioni molto gravi. Il traffico sull’arteria è stato sospeso e sono stati fatti arrivare i vigili del fuoco e un’eliambulanza da Torino. I pompieri hanno tolto da ciò che restava della Fiesta Mira El Arsaoui, che è apparsa in condizioni disperata e che è purtroppo deceduta mentre veniva trasportata in ospedale.

Un’altra delle donne è stata portata a Torino con l’eliambulanza in condizioni gravi. Poco prima l’amica della vittima, S.B., 17 anni anche lei di Crema, aveva postato un video su Instagram dove mostrava la sua felicità per il viaggio appena intrapreso. Mira El Arsaoui frequentava il liceo di Scienze umanistiche Racchetti di Crema e quest’anno avrebbe affrontato l’esame di Maturità.