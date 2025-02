Il nuovo pulmino scolastico. È già record di donazioni

Dopo 27 anni di onorato servizio, il Comune manda in pensione il vecchio scuolabus e avvia una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo da nove posti. L’avviso, per ottenere contributi da parte di privati e aziende, è stato reso pubblico nei giorni scorsi. La cifra da raggiungere è di 65mila euro. Il pulmino dovrà avere le seguenti caratteristiche: alimentazione a diesel, euro 6 e dotazione di rampe per risalita di carrozzelle con sistema di ritenuta.

"Il nuovo mezzo - spiega il sindaco Piero Guardavilla – dovrebbe entrare nelle disponibilità del Comune già entro fine aprile. In questo modo eviteremo di spendere soldi per la revisione di quello esistente. Essendo il nuovo di nove posti, verrà meno la necessità di richiedere un conducente in possesso della patente che lo abilita al trasporto delle persone". La raccolta fondi sta avendo risultati positivi. "Per ora la cifra raccolta è notevole - sottolinea il primo cittadino -. Sicuramente raggiungeremo l’obiettivo che ci siamo prefissati". I contributi saranno usati esclusivamente per l’acquisto del mezzo. Il comune integrerà eventuali risorse mancanti e pubblicherà l’importo totale raccolto. "In segno di riconoscimento, i nomi dei donatori saranno riportati sul minibus".

A sole due settimane dal lancio la campagna fondi ha già dato buoni frutti, tanto che è vicina alla metà della cifra necessaria. Nella prossima seduta di consiglio comunale, che si terrà la prossima settimana, il sindaco Guardavilla darà il primo resoconto.