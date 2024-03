Crema, il Duomo assume nuovo sacrestano: ecco i requisiti richiesti e come candidarsi

La cattedrale cerca il sagrestano. Offre c ontratto a tempo indeterminato , una paga tra i 1.200 e i 1.500 euro come da contratto sindacale (sì, perché c’è un contratto collettivo dei sagrestani che si chiama Sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici), ferie, malattia e tutto quel che ne consegue. In cambio vorrebbe una persona giovane che conosca le funzioni della chiesa, che sappia di informatica e, possibilmente, suoni anche l’organo del Duomo per accompagnare i canti nelle Messe, oltre a fare le pulizie e preparare quel che serve al celebrante.

"Quella del sacrestano – spiega l’avvocato Marcello Palmieri, presidente del Consiglio di amministrazione della Cattedrale incaricato della ricerca – è una figura chiave per la gestione del Duomo. È il suo biglietto da visita per i fedeli di tutti i giorni ma anche per i visitatori mordi e fuggi, sempre più numerosi e cosmopoliti. Da qui, l’importanza e la delicatezza della scelta che stiamo per compiere".

I requisiti

La ricerca non è facile. Il sagrestano ufficiale lo scorso anno è andato in pensione e dopo di lui ci sono state due sostituzioni di tre mesi ciascuna, effettuate da altrettanti giovani che però non hanno continuato. "La figura del moderno sagrestano – spiega Palmieri – è quella di una persona tuttofare, che sappia anche un po’ di informatica. La scorsa settimana abbiamo avuto un problema che ha bloccato i computer. Per fortuna il giovane che sta sopperendo alla funzione è laureando proprio in informatica e ha risolto l’inghippo".

Come candidarsi

Chi vorrà farsi avanti dovrà inviare il curriculum a cattedrale@diocesidicrema.it entro il 14 aprile, accompagnato da una foto personale e un breve scritto che indichi le motivazioni per cui s’intende svolgere questo lavoro. Chi supererà la prima selezione, operata dal Cda, sarà chiamato per un colloquio tra il 22 e il 28 aprile. Dopo la scelta definiva, nei primi giorni di maggio sarà costituito il rapporto di lavoro. Inizialmente si tratterà di un contratto a scadenza ma la prospettiva – una volta maturato il gradimento reciproco – è un rapporto a tempo indeterminato. L’orario di lavoro sarà tra le 7 e le 19, con una pausa pranzo estesa.

Il profilo richiesto

"Chi cerchiamo – conclude Palmieri – è una persona saggia e poliedrica, che voglia dedicarsi al lavoro corpo e anima. Che senta su di sé la responsabilità e il privilegio di custodire non solo il principale monumento della città, ma anche la fede, le gioie e le ansie che da mille anni i cremaschi continuano ancor oggi ad affidare a queste mura".