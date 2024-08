Spopola il gelato al gusto tortello cremasco: “Custodiamo le tradizioni”

Crema – Passati i giorni delle feste del tortello, con quella di piazza Moro in città e quella dell’agriturismo le Garzide, in periferia, appuntamenti che hanno visto migliaia di persone e di turisti avvicinarsi al celebre piatto locale, c’è ancora qualcosa da scoprire. Con gusto. Sì, perché adesso spopola il gelato al tortello, disponibile per gli appassionati in alcune gelaterie cittadine. La paternità del gelato al gusto tortello è del maestro gelatiere Mauro Bandirali, che già diversi anni fa l’aveva proposto proprio per omaggiare il piatto più famoso della tradizione cittadina.

La sua gelateria storica in via Piacenza (adesso anche al Gran rondò e in piazza Garibaldi), aveva lanciato questo gusto particolare con l’intento di regalare un’esperienza unica. Alla base classica bianca venivano aggiunti gli ingredienti del ripieno del tortello cremasco, tritati finemente e amalgamati accuratamente: amaretti scuri Gallina, biscotto mostaccino, cedro candito, uova, uva passa e anche Grana Padano. Tutti ingredienti che hanno legami profondi con il suo territorio, con le ricette più note e i prodotti locali. Quest’anno il gusto Tortello cremasco è stato proposto dalla gelateria GGlace in piazza Duomo (in edizione limitata per la festa della settimana di Ferragosto, dalla gelateria Unika Cremeria in via Mazzini, che era alla sua prima esperienza, ma i risultati sembrano essere molto apprezzati e la gelateria Rosa, sempre in via Mazzini.

“Custodiamo con orgoglio le nostre tradizioni – dice il maître gelatiere Giovanni, – trasformandole in esperienze sensoriali, che raccontano la storia del nostro territorio. Questo mese celebriamo ancora una volta il tortello cremasco, reinterpretandolo in un gusto di gelato che vi farà scoprire i sapori autentici di Crema”. Importante è conoscere quel che la clientela dice dopo l’assaggio: “È un gusto di gelato, come dire? ripieno – afferma una donna – in cui si sentono molto bene le spezie contenute nel biscotto Mostaccino”. “Mi piace l’idea dell’agrodolce, tipico del nostro tortello cremasco, che si sprigiona nell’assaggio cremoso del gelato” sostiene un altro cliente. Un gusto molto particolare, differente però in ogni gelateria perché i maestri gelatai danno un tocco di originalità personale al gusto che offrono. Assaggiare per credere.