Il gatto Korason torna a casa dopo un anno: la famiglia lo ritrova grazie a Facebook

Korason è ricomparso, svanito nel nulla un anno fa da San Gervasio (Brescia), è riapparso a Pizzighettone, 32 chilometri e un anno più in là. La sua famiglia aveva lanciato appelli, pubblicato foto sui social network ma niente da fare. Fino all’altro giorno, quando... Qualche giorno fa, a Pizzighettone un micio nuovo fa capolino tra un gruppo di alcuni gatti randagi abitualmente sfamati da una donna. Il gatto è affamato e spossato e la donna lo ha accolto in casa, per farlo rimettere. Tra le mura domestiche, il micio si è trovato subito a suo agio, dimostrando di essere abituato al contatto umano. Da dove arriva? Qualcuno l’ha perso?

La foto del gatto è stata pubblicata sui gruppi Facebook che raccolgono gli annunci di animali persi e ritrovati e una donna ha risposto all’appello, spiegato la storia del suo gatto smarrito un anno prima e l’altro ieri, seguita dal figlio, è andata a Pizzighettone dove ha subito riconosciuto nel micio tigrato il suo amato Korason.

E la riprova si è avuta una volta a casa, dove Korason è stato accolto senza alcuna diffidenza anche dalla mamma gatta e dai suoi fratelli. L’avventura di Korason ha avuto il suo epilogo felice, ma dove sia stato, cosa gli sia accaduto e come abbia fatto ad arrivare tanto lontano, sono quesiti che rimarranno senza risposta. Quel che è importante, è che la sua famiglia lo abbia finalmente riabbracciato, dimostrando che non bisogna perdere la speranza, fino alla fine.