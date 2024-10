L’impresa del restauratore Stefano Costi. Riproduce un galeone olandese usando solo legno di mobili del Seicento

Crema (Cremona) – Chi ha mai visto un galeone olandese del 1686? In una vetrina di un negozio vuoto, in via Cavour a Crema, di fronte all’orefice Ferrari, è possibile ammirare un prototipo di oltre due metri di un galeone olandese, molto fedele all’originale, che l’autore adesso intende vendere. E il prezzo fissato è 4mila euro. L’ opera è del restauratore cremasco Stefano Costi, 52 anni e tanta passione, oltre a maestria nel maneggiare il legno.

“Dieci anni fa ho visitato il National Maritime museum di Amsterdam e sono rimasto folgorato dal prototipo di un galeone olandese che solcava i mari nel ‘600 – racconta –. Una volta tornato a casa ho cominciato a pensare se fosse possibile riprodurlo e ho cominciato ad attrezzarmi. Così lo scorso anno, avendo le idee chiare di come operare, ho cominciato a lavorare per riprodurre quella nave commerciale che trasportava spezie, tele e vini. Alla fine ho impiegato circa un anno e mezzo, ma il risultato mi sembra ottimo”.

“Dopo quel viaggio, ho conservato l’immagine nella mia mente – spiega –. Inoltre ho svolto anche un gran lavoro di ricerca su internet. Per quanto riguarda i pezzi, ho utilizzato soltanto legno ricavato da mobili del ‘600 e ha riprodotto tutti i fregi in foglia d’oro. Ho utilizzato impasti di colore naturale fatti a mano e lucido per le scarpe”. “Per il futuro ho anche altri progetti – svela –. Adesso cerco un armadio antico dell’800 o primi ‘900 alto almeno 2,20 metri. Non occorre che sia perfetto poiché non utilizzerò le ante. Vorrei costruire una teca che possa contenere il galeone per proteggerlo dalla polvere. Chi vuole vedere la nave, mi trova in via Cavour”.