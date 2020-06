Cremona, 10 giugno 2020 - Era composta da sette elementi la banda che la notte scorsa ha messo a segno un colpo ai danni negozio Tim all'interno del centro commerciale CremonaPo di Cremona.

La banda però non è riuscita a portare completamente a termine il colpo in quanto è stata letteralmente braccata da Polizia e Carabinieri. Alla fine un 29ennne romeno senza fissa dimora è finito in manette, mentre gli altri sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne di Romanengo, dopo un inseguimento lungo oltre trenta chilometri. L'allarme è scattato intorno alle 03.30, quando i sette malviventi, dopo aver forzato prima l’ingresso del Centro Commerciale Cremona Po di Cremona e poi la porta del negozio Tim, hanno prese diverse apparecchiature elettroniche tra cui telefoni cellulari e tablet di varie marche e la somma di cento euro in contanti. L’azione è stata tanto repentina che in pochissimi minuti si sono allontanati a bordo di due auto in direzione di Crema. Avuta la notizia tutte le pattuglie in quel momento presenti sul territorio sono state immediatamente allertate per la ricerca delle due auto, che sono state intercettate a Crema, in località Cà delle Mosche, da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabineiri di Crema, uno della Stazione Carabinieri di Crema, e da un equipaggio del Commissariato della Polizia di Stato di Crema.

Gli occupanti delle due auto, braccati, hanno cercato di darsi alla fuga dirigendosi a forte velocità in direzione Romanengo facendone scaturire un inseguimento durante il quale hanno in tutti i modi di non farsi raggiungere, lanciando anche oggetti non meglio identificati dall’abitacolo contro le pattuglie. Una delle due auto ha fatto perdere le proprie tracce. L’altra, una volta giunti nel centro abitato di Trigolo, in seguito alla collisione con parte di una rotonda stradale, ha perso un pneumatico andando a sbattere contro il cancello di una abitazione privata, terminando così la propria corsa. I tre occupanti si sono dati alla fuga a piedi; uno di questi è però stato raggiunto e fermato da un Carabiniere della Stazione di Crema e da un Agente del Commissariato della Polizia di Stato di Crema. Si tratta appunto di un cittadino rumeno di 29 anni senza fissa dimora: all’interno dell’auto è stato trovato il materiale utilizzato per il furto, sottoposto a sequestro insieme alla somma di 800,00 euro in possesso dell’arrestato, e parte della merce trafugata, riconsegnata al negozio.