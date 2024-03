Rubano gasolio in cantiere poi fuggono in auto contromano e finiscono contro un albero

Offanengo (Cremona) – Ladri per lo meno maldestri hanno rubato gasolio in un cantiere e poi si sono immessi contromano su una via del paese, attirando l’attenzione dei carabinieri che erano fermi nella zona per normali controlli. Hanno poi tentato di fuggire, terminando ben presto la loro corsa contro un albero. Alla fine hanno abbandonato il bottino e l’auto, ormai inservibile, e sono fuggiti a piedi nei campi, riuscendo a dileguarsi. Forse non conoscevano la zona i due ladri che poco prima delle 21 erano entrati in cantiere e avevano fatto il pieno di gasolio, svuotando un macchinario e riempendo alcune taniche.

Una volta usciti dal cantiere i malviventi si sono messi in strada, imboccando una via di Offanengo contromano, probabilmente non avvedendosi del senso unico di marcia. Poco distante c’era una pattuglia di carabinieri di Romanengo che ha notato l’auto e le ha intimato l’alt. Il conducente ha invece invertito la marcia e si è dato alla fuga, subito inseguito dalla gazzella dei militari. Il tentativo di sottrarsi ai carabinieri è durato ben poco perché l’auto, che aveva imboccato una strada vicinale sterrata, è ben presto finita contro un albero.

Dal mezzo sono scesi i due ladri che sono fuggiti nei campi, riuscendo a far perdere le loro tracce nel buio della sera. Nella vettura, che a un successivo controllo non è risultata rubata, c’erano passamontagna, taniche di gasolio, un tubo di gomma per asportare il carburante, arnesi da scasso, una batteria. Nel cantiere i militari hanno notato che il bocchettone del serbatoio di un mezzo pesante era stato forzato e che dal macchinario mancava la batteria che era proprio quella ritrovata. Si stanno facendo accertamenti per arrivare al proprietario dell’auto, che nello scontro con l’albero è risultata danneggiata.