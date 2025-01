Furti e accattonaggio. Rimpatriato un albanese

CREMA (Cremona)La settimana scorsa gli agenti del commissariato hanno rintracciato un albanese, irregolarmente presente sul nostro territorio, mentre era dedito all’accattonaggio all’esterno dei supermercati cittadini. L’uomo, in passato, si era reso responsabile di furti e aveva ricevuto un foglio di via dalla città e l’ordine di espulsione dal territorio nazionale. Gli agenti della squadra Volante, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione, hanno rintracciato e portato in questura l’uomo. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha preso in carico lo straniero, che è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa e rimpatriato con un volo di linea con destinazione Tirana (Albania).L’operazione si inserisce nel quadro di una costante attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di rafforzamento delle misure di sicurezza sul territorio provinciale ed evidenzia l’impegno costante della polizia di Stato nella lotta contro l’immigrazione clandestina e nella tutela della sicurezza pubblica.

P.G.R.