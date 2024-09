Non si ferma all’alt dei carabinieri, si schianta con l’auto e scappa a piedi: nel marsupio nasconde 94 dosi di cocaina

Cremona, 14 settembre 2024 – Un 22enne è stato arrestato al termine di un inseguimento in auto e poi a piedi a Soncino, in provincia di Cremona. Il giovane non si era fermato all'alt dei militari per un controllo e, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di 94 dosi di cocaina.

All'inizio l'uomo ha rallentato la marcia, entrando in un distributore di benzina all'altezza di Soncino e facendo credere di essere intenzionato a fermarsi, ma poi con una manovra improvvisa ha accelerato, ha invertito la marcia ed è fuggito.

Inseguito dai carabinieri della compagnia di Crema, ha deviato su un terreno agricolo dove è finito contro una rotoballa ed è scappato a piedi con un marsupio tra le mani fino a un campo di mais dove ha tentato inutilmente di nascondersi. Nel marsupio c'erano le dosi di cocaina già confezionate. Il giovane è stato anche sanzionato per guida senza patente.

L'uomo è stato arrestato, accompagnato in caserma per l'identificazione e poi trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida, conclusasi con l'obbligo di firma e la sua liberazione.