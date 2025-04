Fugge all’alt dei carabinieri. Denunciato

Inseguimento ad alto tasso adrenalinico da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile per bloccare un’auto in fuga condotta da un polacco. Erano le 3.30 di domenica quando una vettura che transitava per il centro di Cremona è stata notata da una pattuglia di carabinieri ferma in piazza del Risorgimento. I militari hanno imposto l’alt al conducente il quale, anziché fermarsi, si è dato alla fuga, subito inseguito dai carabinieri.

La fuga è cominciata imboccando via Montello, spesso occupando la corsia opposta di marcia e tagliando la strada a più veicoli. La corsa si è conclusa quando la vettura ha imboccato via Volturno in contromano. Qui il conducente, a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un’auto ferma in sosta.

Lo straniero – di origine polacca – ha tentato di scendere dall’auto per fuggire, ma è stato raggiunto dai militari. Usando lo sportello dell’auto come arma e colpendo un carabiniere, il polacco è riuscito anche a fuggire, ma è stato ripreso poco dopo e portato in caserma. Qui c’è stata l’identificazione che ha portato a scoprire che il fuggitivo è un pregiudicato, ha 34 anni e che la patente polacca di guida in suo possesso non sembra essere genuina.

In attesa di certezze per quanto riguarda il documento, l’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e falsità materiale commessa da privato, oltre a essere destinatario di una serie di sanzioni per le infrazioni al codice della strada.

P.G.R.