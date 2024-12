Fondazione Vismara, Rsa da rinnovare grazie a 45 milioni di fondi statali

SAN BASSANO (Cremona)

Un investimento da 45 milioni di euro dello Stato per le Rsa della Fondazione Vismara, da 140 anni presenza fissa. "Lo abbiamo fortemente voluto e stiamo lavorando in modo serrato da diversi anni – spiega il direttore Marco Milesi –. Fortunatamente il superbonus è stato esteso alle onlus e ci permetterà di rinnovare sia il presidio di San Bassano che quello di Pizzighettone. I lavori saranno ultimati entro la fine del 2025 e il cantiere coinvolgerà tutta la Fondazione. Partirà a breve anche quello di Pizzighettone dove siamo fermi per questioni burocratiche: la soprintendenza è più stringente, trattandosi di un convento agostiniano del XV secolo".

Nonostante i vincoli, le strutture saranno riqualificate. "Abbiamo colto l’occasione per armonizzare edifici che attraversano diverse epoche e creare spazi di aggregazione. Basti pensare che l’ ingresso risale al 1884. Dopo l’intervento avremo uno stile architettonico più omogeneo. La struttura si estende per oltre 30mila metri quadri e dovremo sostituire 1.800 infissi. Siamo una realtà di 1.200 abitanti, 600 dipendenti e 600 ospiti. Se consideriamo il centro diurno dedicato alle disabilità psichiatriche e psichiche oltre a tutti gli assistiti sul territorio, arriviamo almeno a mille ospiti".

Ci saranno aree di aggregazione aperte alla cittadinanza: "La suggestione è di abbattere qualsiasi muro e vivere dentro e fuori – prosegue Milesi –. Il Vismara è già una realtà a porte aperte. Stiamo investendo per progettare spazi che possano essere vissuti anche da chi non è residente dell’Rsa o degente per la riabilitazione neuromotoria".

Pier Giorgio Ruggeri