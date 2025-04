Fondazione Sospiro: bonus di Pasqua per tutti i dipendenti, nell’uovo un assegno da 2.500 a 3.200 euro

Sospiro, 12 aprile 2025 – “È un gesto che sottolinea la stima della fondazione nei suoi dipendenti e di valorizzazione del loro lavoro, davvero straordinario”. Con queste parole il direttore generale Fabio Bertusi sottolinea la decisione della Fondazione Sospiro di aggiungere in busta paga un assegno che va da 2.500 e 3.200 euro per ciascuno dei circa 150 dipendenti: un riconoscimento economico per i professionisti che assistono con maestria e mestiere i casi più difficili della disabilità e dell’autismo. “È fondamentale per noi dare valore a chi si dedica, ogni giorno, a contesti così complessi, affinché possano continuare a farlo con la passione e l’entusiasmo che li contraddistinguono”.

L’indennità che ciascun dipendente troverà nella prossima busta paga vuole sottolineare il giusto premio per il lavoro altamente qualificato, ma anche e soprattutto per la dedizione che i dipendenti hanno dimostrato con il loro operato. Anche in questo modo la Fondazione Sospiro continua a promuovere un sistema di riconoscimento meritocratico.

Il premio coinvolgerà infermieri, educatori, analisti del comportamento, psicologi, Oss e Asa, impegnati nell’assistenza a una parte della popolazione particolarmente fragile, caratterizzata da casi clinici di maggiore complessità comportamentale. Fondazione Sospiro si conferma come un ente che non solo investe nella qualità dei servizi offerti, ma anche nella valorizzazione del proprio personale. La cifra totale che sarà devoluta ai 150 dipendenti sarà di 433.800 euro: una bella sorpresa per questa Pasqua.