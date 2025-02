Evade da casa per fare la spesa. Arrestato

Dimenticanza o leggerezza fatali per un pregiudicato di 47 anni che, condannato, era stato messo ai domiciliari. Lunedì ha lasciato l’abitazione per andare a fare la spesa al centro commerciale Cremona Po (nella foto). Nel provvedimento che lo lasciava ai domiciliari a scontare la pena, gli era stata data la facoltà di uscire in determinati orari per un tempo preciso affinché potesse comprarsi quel che gli serviva per cucinare. Una volta a Cremona Po, si è imbattuto in una pattuglia di carabinieri, la stessa che di solito andava a controllare se fosse in casa. I militari lo hanno riconosciuto e, sapendo che non avrebbe dovuto essere lì, lo hanno fermato e arrestato. Ieri mattina l’uomo è finito davanti a giudice che ha rinviato l’udienza per evasione al 6 marzo, lasciandolo ai domiciliari fino al processo. Poi, si vedrà.

P.G.R.