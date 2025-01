Erano al volante col telefonino. Sanzioni per 250

Sono stati 224 gli interventi dei vigili di Crema, nell’anno appena concluso, in seguito a incidenti stradali. Molte le presenze come assistenza alle scuole, ben 4.254 e 1.984 le verifiche anagrafiche. Sono state 178 le multe elevate ad automobilisti che hanno messo i loro veicoli sui posti riservati ai disabili.

Nei controlli che si sono susseguiti durante l’anno, gli agenti hanno trovato e sanzionato 316 automobilisti che viaggiavano con mezzi non assicurati, mentre sono stati 1.156 quelli che si sono dimenticati di portare i loro veicoli alla revisione. Durante i controlli sono incappati nei rigori della legge 51 persone trovate alla guida sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti. Per loro c’è stato l’addio alla patente.

C’è poi chi ha messo l’auto dove proprio non si poteva e al ritorno non l’ha più trovata. Non gliela avevano rubata, ma rimossa: i casi sono stati 133. Sempre controllando gli automobilisti, 35 erano alla guida senza la patente. Infine in 313 sono stati “pescati“ senza avere indossato la cintura di sicurezza e in 250 mentre stavano telefonando e guidavano.

