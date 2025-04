Dieci anatroccoli prigionieri nel tombino. Salvati uno per uno

Mamma anatra starnazzava in piazza Premoli vicino a un tombino, domenica intorno alle 15.30. Qualcuno alla fine si è avvicinato e ha visto che nella fogna c’erano dieci anatroccoli, finiti lì sotto chissà come. E mamma anatra non sapeva come fare per farli uscire. Così sono stati chiamati i vigili del fuoco, che si sono ingegnati per riuscire a recuperare tutta la nidiata, con tante precauzioni ma anche tanta fatica. Dapprima si è controllato il tombino, che risultava murato e non era possibile rimuovere. Quindi, con una pinza, uno a uno gli anatroccoli sono stati pescati e sistemati in una gabbia. Come abbiano fatto a finire lì sotto è un mistero, però dopo una ventina di minuti di paziente lavoro i piccoli sono stati restituiti dai vigili del fuoco alla mamma.