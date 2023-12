Ragazzino colpito alla testa sul bus: è grave

Inquietante aggressione a uno studente, ora in ospedale in gravi condizioni. Il quindicenne di origine straniera che frequenta una scuola professionale in città, venerdì al termine delle lezioni, poco dopo le 14, aveva preso l’autobus che l’avrebbe condotto alla stazione, da dove sarebbe poi ripartito in corriera per raggiungere Ospitaletto, dove abita. Lo studente però a casa non è arrivato: una volta sceso dal bus e salito sul mezzo extraurbano, si è accasciato e ha perso i sensi. Gli amici hanno fatto scattare l’allarme e il ragazzino è stato condotto al Civile. Una volta sul posto per gli accertamenti, gli agenti della Locale hanno capito che dietro quel malore c’era un’aggressione consumata sul bus urbano. L’ipotesi è che il quindicenne sia stato assalito alle spalle a scopo di rapina oppure per dissapori pregressi con coetanei, da qualcuno che lo ha colpito in testa con un oggetto contundente. Ma l’adolescente potrebbe anche essere stato spintonato sul bus e poi essere scivolato e aver picchiato la testa. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo. La vittima è in prognosi riservata in un letto di Neurologia.

B.Ras.