Cremona - Gli studenti iscritti nelle università della provincia di Cremona nell’Anno Accademico 2020/21 sono complessivamente 2.054. Rispetto all’anno prima si è registrata una crescita di 239 studenti (+13,2%), dovuta soprattutto all’incremento delle iscrizioni al Politecnico di Milano (+108, il 20,7%) e all’Università Cattolica del Sacro Cuore (+68, il 17,3%).

“La realtà Universitaria del nostro territorio rappresenta una assoluta eccellenza ed i numeri, in costante e notevole crescita, anno per anno, lo testimoniano, a riprova delle tante progettualità in essere, delle proficue e fondamentali sinergie pubblico-privato e della valenza delle ricerche applicate alle filiere locali, fondandosi su innovazione e sperimentazione – ha precisato il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni – I numerosi progetti ed iniziative svolti a livello locale che vedono promotori anche la Provincia, con i propri Uffici, in sinergia con Regione, i Comuni, la Camera di Commercio, Università del territorio, Associazioni di categoria, imprese, realtà museali, tra cui il Museo del Violino, Fondazione Cariplo, Fondazione Arvedi-Buschini, in particolar modo quanto è stato fatto grazie al Cavalier Giovanni Arvedi per il Campus Universitario a Santa Monica (Campus sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che sarà oggetto della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ndr), dimostrano nei fatti tutta la valenza del sistema universitario e la sua salda sinergia e relazione con la comunità locale oltre al radicamento nel territorio stesso”.

Queste le parole del Presidente Signoroni nel commentare il rapporto sugli studenti iscritti nell’AA 2020/21e laureati nel 2020 nelle Università e negli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede in provincia e precisamente: Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Milano e Istituto Superiore di Studi Musicali “Monteverdi”. I dati, forniti dalle università ed elaborati dall’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona, evidenziano il numero e le caratteristiche degli studenti iscritti e laureati e la loro provenienza: il 36% proviene dalla provincia di Cremona (745), il 35% dalle province limitrofe di Brescia, Piacenza, Milano, Mantova, Lodi, Bergamo e Parma (710) e il 29% dal resto d’Italia (599).