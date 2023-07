Crema, rissa tra stranieri in piazza Garibaldi: un 26enne era armato di roncola

Crema (Cremona) – Violenta rissa in piazza Garibaldi a Crema nella serata di ieri 25 luglio, dove intorno alle 21.30 sono intervenuti i Carabinieri. Alla fine dell'intervento è stato denunciato un 26enne straniero, con precedenti, per porto abusivo di arma da taglio: aveva con sé una roncola.

Alla centrale operativa dei carabinieri di Crema sono giunte diverse chiamate che segnalavano una rissa, iniziata nella zona di piazzale delle Rimembranze e continuata fino in piazza Garibaldi, che rischiava di degenerare perché uno di loro era armato.

Infatti, tra i tre uomini, per motivi che non hanno spiegato, era scoppiata la zuffa proseguita per alcuni minuti prima dell'intervento delle due pattuglie. All'arrivo delle macchine dei carabinieri i tre erano ancora molto nervosi, senza magliette e pronti a scontrarsi, ma nessuno era armato.

Sono stati fermati e identificati in tre cittadini stranieri di 26, 28 e 24 anni, tutti residenti nel cremasco. I tre sono stati perquisiti e non sono state trovate armi. In seguito i militari sono riusciti a sapere che uno dei contendenti, il 26enne, aveva mostrato minacciosamente un'arma che, alla vista delle pattuglie, aveva gettato sotto un'auto in sosta in una zona limitrofa.

I militari hanno verificato l'informazione ricevuta e hanno trovato la roncola, della lunghezza di 45 centimetri. Il 26enne ha confermato di avere usato l'arma, che è stata sequestrata dai carabinieri. I militari hanno anche acquisito le telecamere pubbliche presenti nella zona del litigio per accertare il possesso della roncola. Al termine delle verifiche, i carabinieri di Crema hanno denunciato il 26enne per il porto abusivo dell'arma da taglio.