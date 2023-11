Crema, razzie dei ladri in casa. Il bottino? Soldi, gioielli e oro ma anche computer, tv, abiti e… fucili

CREMA (Cremona) - Due furti perpetrati dai ladri nel Cremasco, con ingente bottino. Il primo furto è avvenuto in un appartamento di Romanengo. I ladri sono entrati scassinando una porta finestra e poi se ne sono andati con tre fucili, preziosi e soldi che hanno trovato rovistando nell’appartamento. Il proprietario ha fatto denuncia sabato pomeriggio e il furto sarebbe avvenuto tra venerdì mattina e sabato a mezzogiorno, quando lui è rientrato nell’appartamento.

L’uomo ha il domicilio a Romanengo ma vive in un altro paese. È un cacciatore e nella casa del paese cremasco conservava i fucili da caccia. I ladri non hanno portato via le munizioni che non erano presenti nell’abitazione o non sono state trovate. Sul posto i carabinieri di Castelleone.

Il secondo episodio si è verificato in una casa di Agnadello casa venerdì scorso, al piano terra di un piccolo caseggiato. I ladri, secondo la ricostruzione del proprietario, sono penetrati nell’appartamento in pieno pomeriggio, hanno forzato due finestre, quella del bagno e la porta finestra della cucina e, una volta dentro, hanno buttato all’aria tutte le stanze, alla ricerca di preziosi.

Hanno trovato soldi e oro e hanno portato via anche computer, televisore e vestiario. Inoltre, hanno rotto anche un armadio alla ricerca di oggetti di valore. Un furto abbastanza insolito che pare non aver avuto testimoni. Nessuno dei vicini ha sentito rumori che provenivano dall’appartamento svaligiato e tanto meno dei ladri che portavano fuori la refurtiva. Del fatto si è accorto il padrone di casa quando rientrato nella sua abitazione, dopo le 17. Il danno si aggira intorno a 8mila euro, non coperto da assicurazione. Il derubato ha presentato denuncia ai carabinieri.