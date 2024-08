Crema, addio a Luigia Assi Just: imprenditrice e titolare di un colosso degli utensili presente in 70 Paesi

Izano (Cremona), 23 agosto 2024 – È scomparsa Luigia Assi Just, imprenditrice e fondatrice dell'azienda Millutensil e figura di spicco del mondo industriale lombardo e italiano. Aveva 88 anni e con lei se ne va un pezzo di storia imprenditoriale che ha fatto la fortuna e la ricchezza del nostro Paese. “È stata una donna rara e speciale – ricorda la figlia Veronica in lacrime, ma anche con profonda gratitudine e affetto – un esempio di tenacia e determinazione che ha segnato profondamente la storia di Millutensil e il nostro modo di lavorare. La sua capacità di gestire ogni situazione con un sorriso e la sua energia contagiosa erano ineguagliabili. Sempre attenta ai dettagli, riusciva a mantenere un perfetto equilibrio tra la gestione aziendale e la cura dei rapporti umani e farsi voler bene da chiunque la incontrasse, non solo per la sua professionalità, ma soprattutto per la sua umanità e il suo altruismo. Nel corso della sua carriera ha saputo trasmettere a tutti noi i valori di integrità".

Millutensil è un'azienda di riferimento nel settore e nel mondo, una delle realtà più prestigiose per la meccanica industriale, con una storia che affonda le sue radici negli anni ’50. L'azienda festeggerà l’anno prossimo il settantesimo anniversario. "La visione della fondatrice e il suo impegno costante – continua nel ricordo Veronica – hanno posto le basi per un'azienda forte e innovativa, sempre proiettata verso il futuro ma senza mai perdere di vista l'importanza delle persone".

Negli anni l'azienda, che oggi ha punti vendita in 70 Paesi del mondo, ha ampliato la propria gamma di prodotti specializzandosi nelle presse prova stampi, nelle linee di alimentazione per presse e in sistemi complessi per l’automazione industriale. La dedizione della fondatrice e delle figlie Veronica e Beatrice ha guidato l'azienda attraverso decenni di crescita e sviluppo, restando sempre all'avanguardia, anticipando le esigenze del mercato e investendo continuamente in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni tecnologiche avanzate. "Vogliamo ricordarla non solo come una leader ma come una persona che ha saputo toccare il cuore di molti, lasciando un'eredità che va ben oltre il successo aziendale. La sua memoria resterà viva nei nostri cuori e continuerà a guidarci in ogni decisione e in ogni sfida futura", conclude la figlia.