Incidente a Crema, sbanda con la moto e finisce contro un’auto

Incidente tra auto e moto, questa mattina verso le 10.30, in via Carlo Urbino a Crema, con il centauro che finisce in ospedale in codice giallo e sospette fratture.

Una Mercedes e una Suzuki 250 procedevano nella stessa direzione, appaiati per un tratto di strada quando a un certo punto il motociclista, un 57enne, ha sbandato sulla sinistra finendo contro la fiancata dell’auto e poi cadendo a terra.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde, che ha la sede a qualche decina di metri di distanza dal punto dell’impatto. Il motociclista è stato così trasportato sull’ambulanza dove è stato stabilizzato e poi consegnato al vicino Pronto Soccorso, dov’è stato ricevuto dai sanitari e ricoverato in codice giallo.

Intervenuta anche la Polizia locale per controllare il traffico e poi si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e le cause.