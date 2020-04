Cremona, 23 aprile 2020 - Quasi quattrocento volontari che hanno risposto alla chiamata del comune per CremonaAiuta. Sono settimane intense e difficili quelle che Cremona sta affrontando a causa dell'emergenza sanitaria. Una comunità profondamente colpita, ma che nello stesso tempo sta reagendo ed in tempi brevi ha saputo mettere in campo o potenziare diversi servizi per la cura delle persone. Grazie alla concreta collaborazione e definizione di una prassi operativa tra il Comune di Cremona, nelle sue funzioni essenziali, Politiche Sociali e Protezione Civile, e l'associazionismo locale, si sta dando una risposta a bisogni primari ed assicurando servizi a domicilio per centinaia di persone in difficoltà.

La cabina di regia è costituita da rappresentanti di questi due Settori e dai referenti delle associazioni che aderiscono a CremonAiuta, iniziativa promossa dal Comune di Cremona. Il lavoro quotidiano dei servizi sociali e dei volontari inizialmente associati alle diverse realtà, e quelli aggregati settimanalmente grazie alla grande disponibilità di singoli cittadini, ha permesso ad oggi vari interventi: consegnare la spesa a domicilio e farmaci a persone/nuclei familiari particolarmente vulnerabili e a persone/nuclei familiari fragili conosciuti e non dai servizi sociali.