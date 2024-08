Con Burda nel mondo: "La rivista numero uno pubblicherà il modello di un abito creato da me"

CAPERGNANICA (Cremona)

Un abito dello stilista cremasco Andrea Tosetti pubblicato – dopo un’attenta e minuziosa selezione – dalla sede centrale di Burda Style a Hoffenburg, in Germania, nella sede storica dove la fondatrice Aenne Burda, nata Anna Magdalene Lemminger, ha creato i famosi cartamodelli. Così nelle edicole tedesche, austriache e svizzere c’è l’abito dello stilista di Capergnanica.

Il vestito è stato disegnato, progettato e realizzato da Tosetti in esclusiva per Burda ed è stato inserito nei modelli base del numero di settembre. Uscirà in 90 Paesi nell’edizione tradotta in 16 lingue. Burda è la rivista numero uno al mondo per quanto concerne il cucito e i cartamodelli, fondata nel 1949.

Tutto ha avuto inizio più di un anno fa, quando Andrea Tosetti ha spedito la sua proposta alla sede centrale di Hoffenburg, ricevendo subito approvazione. "Per uno stilista essere selezionato, pubblicato e intervistato da Burda è un sogno – afferma Tosetti – La rivista seleziona fin dagli esordi con attenzione gli stilisti e chiede loro un modello da inserire nella pubblicazione. Il mio è stato un lungo anno di lavoro, attesa e poi soddisfazioni, un anno in cui le porte internazionali finalmente si sono aperte anche per me".

Il modello di Tosetti è dedicato alla fondatrice della rivista. Lo ha battezzato Aenne in onore del talento, della determinazione e dello stile inconfondibile di Aenne Burda. "È come se Aenne oggi fosse ancora con noi oggi. Il mio abito è un elogio nato dall’eleganza sposata all’innovazione". Un modello Andrea Tosetti Collection entrerà così in tutte le case di chi nel mondo ama cucire, dando la possibilità a chiunque lo desideri di realizzare un abito progettato dallo stilista cremasco.

"È incredibilmente magico pensare che un abito disegnato nel mio studio a Crema possa raggiungere l’altra parte del mondo e è ancor più emozionante pensare che qualcuno realizzerà da sé un mio vestito. Tutto ciò mi rende orgoglioso della passione e amore che metto nel mio lavoro".

Tosetti deve la fortuna di stilista... alla cassintegrazione. Di mestiere era ascensorista quando la sua ditta ebbe una crisi e lo lasciò a casa. Lui allora diede seguito alla passione di sempre: cucire. Si iscrisse a un corso per sarto e da lì cominciò la sua carriera di stilista.