Coltello in mano rapina farmacia: via con 500 euro

CREMA (Cremona)Rapina alla farmacia comunale di via Cappellazzi. Il 30 dicembre intorno alle 18 un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella farmacia quando c’erano il personale e due clienti. Il rapinatore, che sul volto si era sistemato una mascherina chirurgica, è girato dietro il bancone, ha aperto la cassa ed è fuggito con l’incasso di giornata, pare circa 500 euro. La rapina è stata filmata dalle telecamere della farmacia e non è improbabile che il malvivente sia stato ripreso mentre si infilava la mascherina, fatto avvenuto già all’interno del locale. Dopo aver preso i soldi, il rapinatore è uscito di corsa e si sarebbe diretto verso via Boldori, dove è sparito rapidamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Crema che hanno controllato le immagini delle telecamere. Quello ai danni della farmacia comunale è stato l’ennesimo furto in tre mesi ai danni di farmacie del cremasco perpetrato con tre tipologie diverse: a Vaiano (due), Nosadello, Scannabue e Palazzo Pignano i ladri sono penetrati nella farmacia di notte, sfondando il cristallo con un tombino, mentre a Casaletto Ceredano, Dovera (due), Castelleone, Casaletto Vaprio, i banditi hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Tutti questi furti sono avvenuti tra le tre e le cinque del mattino. A Crema, invece, sono entrati in scena banditi solitari armati di coltello: vittime la farmacia Conte Negri, il 4 dicembre, quando il bandito ha agito alle 11 del mattino e lo scorso 19 dicembre (ma si è saputo solo di recente), la farmacia Vergine di Rizzi di via Cremona.

P.G.R.