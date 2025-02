Colpo doppio nella ditta di cosmesi. Refurtiva recuperata, ladri in fuga

PIANENGO (Cremona)Due assalti nella stessa azienda e nella stessa notte con bottino di circa 8mila euro, interamente recuperato dai carabinieri e restituito al titolare. È successo la notte tra giovedì e ieri quando, intorno all’1.30, in una ditta che confeziona cosmetici è scattato l’allarme. La vigilanza che deve controllare l’azienda ha visto dalle telecamere di sorveglianza posizionate che nel magazzino c’erano alcuni intrusi e ha immediatamente avvertito i carabinieri. Due pattuglie sono subito arrivate nel posto costringendo i ladri alla fuga. In azienda è stato chiamato il proprietario e, dopo un rapido controllo i militari hanno constatato che dal magazzino erano spariti sei cartoni di cosmetici pronti per essere spediti a destinazione e del valore di circa 8mila euro. Effettuato questo controllo in magazzino, i militari hanno cominciato a perlustrare la zona circostante alla ricerca dei malviventi e delle tracce del loro passato quando, intorno alle 3.30, è scattato di nuovo l’allarme nella stessa ditta. L’istituto di sorveglianza ha avvertito di nuovo i militari che due ladri erano entrati a loro volta nel magazzino, forzando una porta che dà sul retro e che i due stavano cercando di rubare dei cartoni di merce. Anche in questa occasione i militari sono intervenuti rapidamente, costringendo i malviventi a fuggire nei campi circostanti l’azienda senza riuscire a prendere nulla. Nuova battuta nella zona alla ricerca di tracce dei ladri ma senza successo. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte ma non hanno dato frutti. Alcuni carabinieri, con il titolare dell’azienda, hanno stabilito che dal magazzino mancavano sei cartoni contenenti prodotti pronti per essere recapitati. I militari hanno controllato le vie nei dintorni della ditta derubata e in un cassonetto hanno trovato i sei cartoni sottratti. I malviventi, nella fretta di sfuggire ai carabinieri, li avevano abbandonati con l’intento di tornare a prenderli quando le acque si fossero calmate. La merce è stata subito restituita.Pier Giorgio Ruggeri