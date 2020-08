Vescovato (Cremona), 5 agosto 2020 - Sarà consegnata a settembre la cittadinanza onoraria di Vescovato a Carlo Cottarelli, economista originario del Comune in provincia di Cremona. Così il 6 settembre, su proposta del Lions Club e dell'amministrazione comunale, l'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica incontrerà Mario Davini, 103enne amico del papà Celeste Cottarelli e quindi si sposterà all'oratorio La Rocca per la cerimonia di riconoscimento della cittadinanza onoraria per i grandi successi professionali. Cottarelli terra' una lectio

sull'economia ai tempi del Covid-19.

© Riproduzione riservata