Cremona, ciclista 62enne muore investito da un camion

È un ciclista di 62 anni la vittima dell'incidente che si è verificato lunedi pomeriggio, poco dopo le 18, a Cremona, sulla rotonda dove si intersecano i flussi di traffico della tangenziale della città lombarda, di via Bergamo e dei clienti in entrata e in uscita dal centro commerciale I Navigli.

Di sicuro il ciclista stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa: lo conferma la borsa ritrovata vicino alla sua bicicletta. Resta invece da accertare la dinamica: non è chiaro se l'uomo sia stato urtato da un camion o se, invece, sia caduto da solo per poi essere travolto dal mezzo pesante, il cui conducente è gia stato ascoltato dagli inquirenti. Delle indagini si occupano gli agenti della polizia locale e ci sarebbero almeno un paio di testimoni dell'accaduto. Camion e bicicletta sono stati sequestrati