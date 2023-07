Castelleone, cade da 2 metri e viene colpito alla testa da un ramo: è grave

Castelleone, 26 luglio 2023 - É stato portato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia un 70enne caduto da un’altezza di 2 metri mentre stava eseguendo un’attività lavorativa.

Il grave incidente è accaduto attorno alle 15.30 a Castelleone, in provincia di Cremona, nella via per Corte Madama nei pressi dei laghetti vicino all’isola ecologica. L’uomo è precipitato a terra da un’altezza di circa 2 metri ed è stato successivamente colpito alla testa dal ramo di un albero. Il settantenne ha riportato un trauma cranico, al torace e all'addome ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

Si tratta di un infortunio lavorativo anche se al momento non è nota l'attività che l'uomo stava svolgendo nel momento in cui si è verificato l’incidente.