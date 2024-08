Castelleone Antiquaria rinnova l’invito di Ferragosto. E c’è pure l’aperi-vintage

Entra nella tradizione l’appuntamento ferragostano di Antiquaria, quest’anno riproposto per la seconda volta a metà agosto. Oggi per le strade di Castelleone il mercatino del piccolo antiquariato tocca l’edizione numero 403 e attende molti dei 180 espositori che una volta al mese scendono nel borgo con le loro merci pregiate. Quella di oggi sarà un’edizione speciale perché solo in occasione di Ferragosto Castelleone Antiquaria deroga alla scadenza tassativa della seconda domenica di ogni mese. E lo fa dopo che l’esperimento dello scorso anno ha avuto un successo clamoroso sia di espositori sia di pubblico, nessuno scoraggiato dalle alte temperature.

"Abbiamo anche quest’anno tante adesioni – spiega Pupilla Bergo, presidente di Castelleone Antiquaria – per il mercatino di Ferragosto. È la seconda volta che lo facciamo in questo periodo. I tanti espositori testimoniano l’apprezzamento degli addetti ai lavori per Castelleone Antiquaria, dove si trovano solo cose belle perché chi viene a comprare in questo mercatino sa che può trovare pezzi di altissima qualità. Chi viene e porta merce scadente, non può più tornare".

Antico, moderno, vintage: questo si può trovare sugli oltre cento banchi che prenderanno posto nel centro storico da mattina a sera. Ma non solo. La presidente Bergo e il suo staff hanno ideato un aperi-vintage: basta presentarsi allo stand in piazza del Comune e rispondere a tre domande. Se le risposte saranno corrette, si riceverà una finta banconota per un aperitivo offerto nei bar Meeting, Centrale e Caffè dei Portici.

P.G.R.