Casaletto Vaprio, capotreno aggredito da cinque giovani trovati senza biglietto: arrivano i carabinieri

Casaletto Vaprio (Cremona) – Cinque stranieri senza biglietto, trovati dalla capotreno e invitati a scendere alla stazione di Casaletto Vaprio. Scendono, ma poi i due più giovani si ribellano e tentano una reazione. Vengono chiamate le forze dell’ordine che arrivano in tempo per togliere dagli impicci la capotreno e magari vedere di far ripartire il treno, che è rimasto fermo.

Con l’arrivo degli agenti della Polfer la discussione sale di tono, tanto che arrivano anche i carabinieri. C’è un inizio di parapiglia che vede attivamente partecipi di due più giovani, uno di 16 anni e un secondo maggiorenne, mentre gli altri tre stranieri si limitano a protestare.

Alla fine, testimoni riferiscono che il minore viene portato via dalla Polfer, mentre l’altro si dice contuso e fa chiamare un’ambulanza. Arriva la Croce Rossa, ma il contuso rinuncia a farsi portare in pronto soccorso. Anche un carabiniere e la capotreno sarebbero rimasti contusi nel parapiglia. Tutto questo è iniziato poco prima delle 15 e terminato dopo le 15,30. Il treno è ripartito con parecchio ritardo.