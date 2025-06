Casa in fiamme. Evacuate dieci famiglie

SORESINA (Cremona)Un furioso incendio è scoppiato mercoledì intorno alle 21.20 in un appartamento di un palazzo di cinque piani situato in piazza Italia a Soresina. Le fiamme sono partite dalla camera da letto, probabilmente dopo aver interessato un materasso, di un appartamento del quarto piano, abitato da due indiani. Le fiamme sono andate subito fuori controllo e sono stati chiamati i vigili del fuoco di Crema, supportati dall’autoscala arrivata dal comando di Cremona, necessaria per raggiungere l’appartamento dall’esterno. Il caseggiato con dieci famiglie per un totale di 17 persone è stato subito evacuato mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme. Sul posto anche ambulanze e auto medica che hanno prestato soccorso ai residenti. I soccorritori hanno visitato le 17 persone fatte uscire di casa e quattro di loro, i due indiani che abitavano nell’appartamento andato a fuoco e due italiani loro vicini di casa, sono stati portati in ospedale, perché intossicati dal fumo. Due sono stati indirizzati al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema e due a Cremona; tutti sono stati ricevuti in codice giallo e loro condizioni non preoccupano. Le operazione di spegnimento delle fiamme e sistemazione del caseggiato sono andate avanti fino all’1.30 di questa notte. Al termine l’appartamento interessato dall’incendio e quelli immediatamente superiore e inferiore, del quinto e del terzo piano, sono stati dichiarati inagibili e gli abitanti sono dovuto andare a dormire da parenti e amici. Nella mattina di ieri i vigili del fuoco hanno ricercato le cause dell’incendio e hanno riferito ai carabinieri di Soresina, che sono rimasti sul posto fino alle due di notte, di non aver trovato alcun innesco.

Pier Giorgio Ruggeri