Cremona, carabiniere denuncia il comandante per “razzismo”: avviati accertamenti

Cremona, 23 gennaio 2024 – Razzismo in caserma? In seguito alla denuncia del carabiniere di origini indiane in servizio a Cremona, il comando generale dei carabinieri ha espresso la sua posizione: “Appreso il fatto, è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria e, d'intesa con la stessa, sono in corso i dovuti accertamenti”, ha fatto sapere il comando in relazione ai fatti contestati, come si legge in un'agenzia battuta dall’Ansa.

Al vaglio del comando anche gli opportuni provvedimenti amministrativi a tutela del militare. “Da subito - sottolineano - il superiore diretto del comandante di compagnia ha avocato a sè tutte le competenze relative alla gestione degli aspetti di natura disciplinare e di valutazione del militare come peraltro previsto da una sentenza della Cassazione”.

La denuncia presentata dal carabiniere di origini indiane si rivolge verso il comandante della caserma di Cremona che, a detta sua, avrebbe speso commenti discriminatori nei suoi confronti: “Una volta entrato nella sala mensa – ha raccontato il carabiniere – nel vedermi ha detto: ‘E tu cosa ci fai qui? Lo sai che gli extracomunitari in caserma non possono entrare?’”. Inoltre lo avrebbe chiamato “Gulash” di fronte ai figli, mettendolo in imbarazzo e costringendolo a spiegare quello “strano” appellativo.