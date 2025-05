Ha calcolato male l’altezza del suo furgone, ieri mattina alle 10.30 in via Vimercati a Crema ed ha distrutto un balcone con la lastra di pietra che ha sfondato il parabrezza. Uno straniero di 21 anni, se l’è cavata con un grande spavento. E’ stato subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e la via è stata chiusa fino a mezzogiorno. Con l’ausilio di una gru è stata rimossa la pietra dal furgone e spostato il mezzo dalla sede stradale.