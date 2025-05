Barca alla deriva sul Po rimorchiata dalla Finanza

La nave Bso 501, in forza alla guardia di finanza di Cremona, mercoledì durante una crociera di controllo sul fiume Po ha notato un’imbarcazione in gravi difficoltà, nei pressi dell’Isola Serafini. In particolare il natante, con a bordo una persona, presentava il motore in avaria e stava andando alla deriva, in balia della corrente, con rischio per la sicurezza della navigazione delle altre barche e per l’incolumità stessa dell’uomo che non aveva la possibilità di governare la sua. Gli uomini della guardia di finanza, dopo aver verificato che la persona a bordo era in buono stato di salute, hanno agganciato l’imbarcazione che è stata rimorchiata e condotta presso il proprio ormeggio, togliendo d’impaccio sia la barca, sia la persona.

"La componente navale della guardia di finanza presente sul fiume Po – dicono i responsabili della Gdf di Cremona – costituisce un fondamentale presidio delle acque interne a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno. Il ruolo di vigilanza fluviale viene svolto anche in chiave preventiva, assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo. Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, il personale del corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso sui laghi e fiumi della Lombardia e in altre attività a salvaguardia delle persone in occasione di calamità e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione civile nazionale".

Pier Giorgio Ruggeri