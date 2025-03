Cadono tubi dal camion. Carpentiere ferito portato in ospedale

Operaio ferito mentre sta lavorando, nella tarda mattinata di ieri a Pessina Cremonese. In una carpenteria del paese l’operaio di 56 anni intorno alle 11.30 stava scaricando dei tubi da un camion quando una parte del carico lo ha colpito al braccio sinistro, provocandogli una lesione. Sono stati subito chiamati i soccorsi, che sono arrivati con automedica e ambulanza, seguiti da una pattuglia dei carabinieri di Ostiano e dai tecnici dell’Ats Valpadana competenti per gli infortuni sul lavoro. L’operaio, che non era in condizioni critiche, è stato stabilizzato e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato ricevuto in codice giallo. La ferita riportata non preoccupa i medici, che hanno visitato il lavoratore coinvolto nell’incidente.