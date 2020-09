Cremona, 7 settembre 2020 - Tutto pronto per il BioBltiz. Anche quest’anno il Plis (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco, di cui il Comune di Cremona è capofila, aderisce all’iniziativa BioBlitz2020 – Esploratori della Biodiversità per un giorno, evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde giunto alla sua terza edizione.

L'iniziativa è in programma domenica 13 settembre, e promosso da Regione Lombardia (Area Parchi). Il BioBlitz si inquadra nel più ampio sviluppo di quella che viene chiamata Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini nella ricerca di carattere scientifico, contribuendo a mappare le aree protette. Il primo appuntamento della giornata si terrà dalle 11 alle 12.30 (ritrovo alle ore 10.45 all’ingresso delle Colonie Padane – via del Sale n.60 – Cremona), una passeggiata nelle aree circostanti le Colonie Padane, sino alle lanche Bosconello e Livrini, alla scoperta del contesto ambientale della flora e fauna locale con l’esperta Cinzia Galli.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 17, (ritrovo alle 14.45 all’ingresso delle Colonie Padane – via del Sale, 60 – Cremona), il naturalista Riccardo Groppali guiderà i partecipanti all’osservazione della flora e della fauna autoctone del Parco del Po e del Morbasco e degli interventi ambientali realizzati, in particolare nelle zone delle lanche Bosconello e Livrini. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni ed iscrizioni (queste solo per gruppi da effettuarsi entro le ore 13 di venerdì 11 settembre): Settore Sviluppo Lavoro - Area Omogenea e Ambiente, tel. 0372/407672 - areavasta@comune.cremona.it. Per informazioni sul Parco del Po e del Morbasco si può consultare inoltre la sezione dedicata sul sito del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it/node/463096) e la pagina Facebook @parchinaturacremona.