Baby calciatori feriti in un incidente stradale dopo l’allenamento

È di cinque feriti il bilancio di una fuoriuscita stradale avvenuta giovedì alle 20.45, lungo l’ex statale 11 Padana Superiore, all’altezza della zona produttiva di Barbata (Bergamo). All’ospedale sono finiti un ottantaduenne, un altro adulto e tre bambini di dieci anni, tutti di Camisano, che stavano tornando a casa dall’allenamento di calcio che avevano svolto su uno dei campi sportivi della bassa bergamasca al confine col Cremasco. La Chevrolet Captiva a bordo della quale stavano viaggiando in direzione di Isso, provenienti da Antegnate, mentre stava attraversando una rotonda è uscita di strada ribaltandosi. In via di accertamento le cause, ma non si esclude un malore del conducente. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Chiari e di Treviglio.

P.G.R.