Auto sbanda e finisce fuori strada. Due passeggeri in gravi condizioni

CASTELLEONE (Cremona)Grave incidente, nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una sulla provinciale 14 nel tratto che collega Castelleone a Montodine. Due ragazzi di 19 e 21 anni e una ragazza di 19 anni, tutti residenti nel Lodigiano, sono usciti di strada a bordo di una Peugeot 206 che si è ribaltata nel campo con gravi conseguenze per i trasportati. Al volante c’era un 21enne residente a San Rocco al Porto, mentre la ragazza e il ragazzo di 19 anni sono domiciliati a Castelgerundo.

L’auto proveniva dal semaforo sulla Paullese che smista il traffico per il borgo e per la parte opposta. La Peugeot aveva impegnato la stretta strada per Montodine, direzione obbligata per i tre che stavano tornando a casa. Dopo una prima curva sulla sinistra, nel momento di affrontare una seconda curva pochi metri più avanti, sulla destra, la vettura non avrebbe tenuto la strada, andando dritto, finendo nel campo e capottandosi. Nel rovinoso incidente i tre giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Fortunatamente qualcuno è passato poco dopo dalla strada, ha notato l’auto fuori carreggiata con i tre ragazzi intrappolati all’interno e ha avvertito i soccorritori.

In breve sono arrivati i soccorsi con due auto mediche, un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno, una della Croce Verde di Pavia e una della Croce Rossa di Crema. Sono stati fatti arrivare anche i vigili del fuoco di Crema che hanno dovuto lavorare sotto la luce delle fotoelettriche per estrarre i tre ragazzi dalle lamiere dell’auto e poi consegnarli ai soccorritori. Il medico presente, vista la gravità di due dei tre feriti ha fatto intervenire due elisoccorsi. Il primo è arrivato da Brescia e ha preso in consegna la ragazza e l’ha trasportata negli Spedali Riuniti di Brescia; il secondo è partito da Sondrio e ha preso in consegna il ragazzo di 19 anni e l’ha trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso e i medici si sono riservati la prognosi. Sono stati medicati e poi sistemati nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico.

Il terzo ragazzo, quello di 21 anni che era alla guida della Peugeot, è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato ricevuto in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano i medici. Sul posto anche una pattuglia della Polstrada di Crema per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per due ore in entrambe i sensi per permettere i soccorsi e il recupero della vettura.