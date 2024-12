Attesa da tredici anni. Nuova caserma: possono ripartire i lavori

La storia infinita della nuova caserma dei carabinieri di Montodine. Dopo tredici anni d’attesa, l’inizio lavori nel 2024 e poco dopo un inaspettato stop a inizio agosto. Ma la notizia di queste ore è che il cantiere riprenderà a ritmo serrato dal prossimo 10 gennaio. Questa sarà la volta buona? "Sono stato informato l’altra sera dall’ingegner Antonio Sorrentino – comunica il sindaco Alessandro Pandini –. Ho avvisato i sindaci dei comuni di Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Moscazzano e Credera Rubbiano, nonché il comandante dei carabinieri di Crema, il capitano Armando Laviola. La ditta vincitrice responsabile dei lavori è stata avvisata dal responsabile ministeriale".

Il cantiere si è incagliato cinque mesi fa a causa del Decreto Sostegni del 2021, un intoppo dovuto al costo finale che è risultato più elevato del preventivato, "per procedere occorreva la convalida ministeriale che è stata votata solo a dicembre", ha sottolineato il sindaco. Il costo dell’opera era di 2,5 milioni in totale, ora andrà incontro a ritocchi per gli aumenti generalizzati.

P.G.R.