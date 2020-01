Ripalta Guerina (Cremona), 10 gennaio 2020 - Addio ad Antonella Scalvini , 54 anni, assessore esterno al Bilancio del Comune, portata via da un male veloce che non perdona. Dopo la vittoria elettorale, il sindaco Luca Guerini le aveva chiesto di assumersi l’onere del Bilancio del suo Comune. Aveva accettato ed era stata nominata assessore il 13 giugno. Svolgeva il suo lavoro senza clamore, amante del silenzio e del fare. Le piaceva viaggiare, non era sposata. Aveva saputo solo da poco tempo della malattia, veloce e letale.

© Riproduzione riservata