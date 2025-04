Alle 18 messa di suffragio nella cattedrale

Chiesa cremasca, come tutte le altre, in lutto. L’annuncio della morte del Papa è stato dato in tutte le chiese nelle messe delle 10. Il vescovo di Crema monsignor Daniele Gianotti e quello di Cremona, monsignor Antonio Napolioni (nella foto) hanno emesso un comunicato con quale hanno espresso dolore per la grave perdita e invitato alla preghiera. Ieri sera alle 21 a Crema nella basilica di Santa Maria della Croce c’è stato un affollato rosario. A Cremona oggi alle 18 sarà celebrata in cattedrale una messa di suffragio. Stessa cosa avverrà domani alle 21 a Crema. Numerose le iniziative in tutte le diocesi, con messe e rosari nelle varie parrocchie. Per esempio il parroco dell’unità pastorale Giovanni Paolo II di Crema, don Lorenzo Roncali, celebrerà una messa oggi alle 20.30 a San Bernardino, una a Vergonzana giovedì alle 20.30 e una a Castelnuovo venerdì alle 20.30.